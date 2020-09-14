Поединок завершился вничью со счетом 0:0.
"В последние полчаса игры мы проводили атаки и контратаки. Нам не хватает уверенности, нужно качественно играть в одно-два касания. До Лиги чемпионов будет много матчей, сейчас готовимся к "Тамбову", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч Премьер".
В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает девятое место, набрав 9 очков. Отметим, что подопечные Николича не могут выиграть в пяти последних турах.
В следующем туре железнодорожники на своем поле примут "Тамбов". Игра состоится 20 сентября.
Николич: до Лиги чемпионов будет много матчей, сейчас готовимся к "Тамбову
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итог матча 7-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Локомотив"
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