Об этом сообщает аргентинский журналист Сезаро Луис Мерло.
Питерцы выходили с таким предложением "Удинезе" по 26-летнему полузащитнику, однако сам игрок отказался переезжать в Россию. Transfermarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.
В прошло сезоне де Пауль провёл 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь голевых передач.
Источник: "Зенит" предлагал 35 млн евро за де Пауля. Игрок отказался играть в России
Питерский "Зенит" предлагал за полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля 35 млн евро.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!