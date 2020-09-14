Источник: "Зенит" предлагал 35 млн евро за де Пауля. Игрок отказался играть в России

Питерский " Зенит " предлагал за полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля 35 млн евро.

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Об этом сообщает аргентинский журналист Сезаро Луис Мерло.



Питерцы выходили с таким предложением "Удинезе" по 26-летнему полузащитнику, однако сам игрок отказался переезжать в Россию. Transfermarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.



В прошло сезоне де Пауль провёл 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь голевых передач.