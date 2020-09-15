— Рад тому, что Иванович вернулся в чемпионат Англии, что он будет играть в одном из топ-чемпионатов, — рассказал Медведев в интервью ТАСС.
36-летний Иванович подписал с "Вест Бромвичем" годичный контракт.
С февраля 2017 по лето 2020 года серб выступал за "Зенит", проведя за питерский клуб 125 матчей, забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи. Иванович выиграл в "Зените" два чемпионата и Кубок России.
Медведев: рад, что Иванович вернулся в один из топ-чемпионатов
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал переход защитника Бранислава Ивановича в "Вест Бромвич".
Фото: ФК "Зенит"
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