- Единственная укомплектованная команда это "Зенит". Они вообще должны всех обыгрывать с разницей в три мяча. Хоть они и приобрели только Ловрена, для чемпионата России им этого достаточно. Да и в целом в клубе на каждую позицию есть по два-три человека. И многие третьи уже отправились в "Сочи", - цитируют Ловчева "Известия".
После семи туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" занимает лидирующую строчку, имея в активе 16 очков. Подопечные Сергея Семака одержали пять побед, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.
В восьмом туре петербургская команда отправится в гости к "Уралу". Встреча назначена на 19 сентября в 16:30 мск.
В минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом страны, обладателем Кубка России, а в начале текущего сезона выиграл Суперкубок России.
Ловчев: "Зенит" должен всех обыгрывать с разницей в три мяча
Бывший защитник "Спартака" и футбольный эксперт на телевидении Евгений Ловчев поделился мнением, что "Зенит" не нуждается в приобретениях в нынешнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
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