Сам фанат не стал оспаривать совершение правонарушения.
Напомним, болельщики на баннере изобразили голову Федуна и надпись "Black Mirror. Episode #1" ("Черное зеркало. Эпизод 1"), что является отсылкой к эпизоду сериала "Черное зеркало".
Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1.
ТАСС
Фанат "Зенита" оштрафован на 3 тысячи рублей за баннер о Федуне
Болельщик "Зенита", который развернул баннер о владельце "Спартака" Леониде Федуне во время полуфинального матча Кубка России, оштрафован на 3 тысячи рублей.
Фото: vk.com/landscrona
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