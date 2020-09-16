"Поражение "Ротору" со счетом 0:3, "Краснодару" присуждена победа со счетом 3:0.
Также "Ротор" оштрафован за нарушение медицинского регламента на 100 тысяч рублей", - приводит слова Григорьянца Р-Спорт.
Напомним, что накануне несостоявшегося матча 7-го тура чемпионата России "Ротор" - "Краснодар" в волгоградской команде была зафиксирована вспышка коронавируса. Сообщается, что COVID-19 заражены 10 футболистов клуба.
После технической победы в активе "Краснодара" стало 11 очков после 7 туров, у "Ротора" осталось 2.
Григорьянц подтвердил техническое поражение "Ротора" в матче с "Краснодаром"
Глава КДК Артур Григорьянц подтвердил, что по итогам отмененного из-за коронавируса матча "Ротор" - "Краснодар" волгоградской команде присуждено техническое поражение.
Фото: ФК "Ротор"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!