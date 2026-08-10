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Агкацев - о пропущенном мяче от "Спартака": моя ошибка - что тут обсуждать?

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал пропущенный мяч от "Спартака" в 3 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Агкацева, в пропущенном мяче была его ошибка, но такое случается.

- У нас "Спартаком" получилась отличная игра в исполнении обеих команд. Было много моментов. Думаю, все получили удовольствие от игры.
Пропущенный мяч — это моя ошибка. Что тут обсуждать? Такое бывает, - приводит слова Агкацева Metaratings.

В матче 3 тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 1:2 - все три мяча были забиты в первом тайме. В составе южан отметились Лукас Оласа и Жоау Батчи, в составе красно-белых - Манфред Угальде.

После 3 сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 9 набранными очками. Столичная команда располагается на 3 строчке с 6 баллами в своем активе.

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