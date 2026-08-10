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Созин: сейчас Кривцов — лучший футболист РПЛ, его сильно недооценивали

Футбольный функционер Андрей Созин в беседе с Rusfootball.info высказался об игре полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова на старте сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
- На мой взгляд, Кривцова сильно недооценивали многие, и сейчас, когда ушел Сперцян, Никита получит свое признание. На старте сезона он выглядит просто фантастически, и видно, что он сам кайфует от своей роли и игры. Не хочется забегать вперед, но на данный момент Кривцов — лучший футболист РПЛ, не только среди россиян, но и среди легионеров, — сказал Созин.

Кривцов результативно начал новый чемпионат: в двух-трех турах РПЛ футболист "быков" забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

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