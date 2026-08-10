Агент Тюкавина - о переходе в "Зенит": никакой особой инициативы

- Завершена ли история с "Зенитом"? У Кости действующий контракт, который клуб выполняет. Как сложится, так сложится.
Никакой особой инициативы, ни с кем не разговаривали. В данный момент Тюкавин — игрок "Динамо", который выходит и в каждой игре отдается, - приводит слова Сафонова Sport24.
Сообщалось, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно намерен подписать форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. По информации СМИ, петербуржцы предлагали около 25 миллионов евро за трансфер нападающего, но получили отказ.
В нынешнем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах четыре матча и отметился одной голевой передачей. Контракт 24-летнего россиянина со столичным клубом рассчитан до конца июня 2030 года.