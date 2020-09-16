Также фанатам на полгода запретили посещать спортивные мероприятия.
На матче "Динамо" - "Ростов" (2:0) полицейские задержали двух поклонников бело-голубых, один из которых даже не посещал игру с "Ротором". Болельщик отрицал вину, однако суд все равно оштрафовал его и запретил посещать спортивные мероприятия.
Источник: Sport24
Фанаты московского "Динамо" оштрафованы на 3 тысячи рублей за выкрики "Жыве Беларусь!"
Два болельщика "Динамо" оштрафованы Савёловским судом Москвы на 3 тысячи рублей за выкрики "Жыве Беларусь!" во время матча с "Ротором".
Фото: ФК "Динамо"
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