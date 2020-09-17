Как сообщает источник, на пост спортивного директора подмосковного клуба может быть назначен Дмитрий Ульянов, ранее уже работавший на этой должности.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время своих постов в "Химках" лишатся главный тренер Дмитрий Гунько, генеральный директор Александр Зайцев и спортивный директор Сергей Егоров.
Напомним, что одним из претендентов на то, чтобы возглавить новичков Премьер-Лиги является бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев.
Источник: Sport24
Генеральный менеджер "Чертаново" может продолжить работу в "Химках"
Генеральный менеджер "Чертаново" Дмитрий Поляцкин с большой долей вероятности перейдет на работу в "Химки".
Фото: ФК "Химки"
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