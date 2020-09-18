- Посидели в комнате, пообщались. У меня был спор с Широковым по поводу ЦСКА и "Спартака". Он за ЦСКА тогда играл, они были чемпионами. Был повышенный тон в спорах? Да. Причина была еще и буклет? Буклет это самоирония. Ну он действительно был. У кого-то ни одного титула не было, ничего не было. У кого-то были. Буклет это ерунда. Тогда Широков перешел из "Спартака" в ЦСКА, сыграл там одну игру. Он начал говорить, что выиграли чемпионство, туда-сюда. Слово за слово...
Может быть, потом конфликт и на личную жизнь перешел. Я уже не помню. Мы были в расслабленном состоянии. Там человек 10 сидели в комнате. Общались-общались. Ха-ха, хи-хи. И прилетело Мамаеву. Но это случайно. Я бил в Широкова, и попал в Мамаева. Меня Федя Смолов толкнул, или Дзюба. Я не помню.
Что было дальше? Всех отодвинули, Паша лежал. Я, говорит, сейчас встану, вас закопаю (смеется), - сказал Глушаков на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Также Глушаков рассказал о споре с Широковым на 10 тысяч долларов.
"Не 10. 30 было. Сошлись на 25 тысяч евро. Он сказал, что "Спартак" не попадет в тройку. В итоге "Спартак" стал чемпионом. 25 тысяч он не отдал. Мы с ним договорились, как он придет в какой-то клуб, мы все сделаем".
"Я бил в Широкова, но попал в Мамаева". Глушаков рассказал о конфликте в сборной на Евро-2016
Бывший футболист сборной России Денис Глушаков рассказал об истории с конфликтом с Романом Широковым на Евро-2016.
Фото: © ФК "Ахмат"
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