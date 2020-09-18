Ранее сообщалось, что Айртона хочет подписать бразильский "Сантос".
"Могу сказать, что официальных предложений в клуб не поступало. Если будут предложения, будем их рассматривать в любом случае", - цитирует Газизова Sport24.
В нынешнем сезоне Айртон провел 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
"Спартак" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.
Гендиректор "Спартака": если будут предложения по Айртону, будем их рассматривать в любом случае
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе других клубов к защитнику Айртону.
Фото: ФК "Спартак"
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