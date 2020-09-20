Поединок завершился поражением "Уфы" со счетом 0:1.
"Позволили спокойно вбросить аут, принять мяч, войти в штрафную и спокойно дать под себя передачу, где говорилось опорникам эту зону закрывать, вот соперник и воспользовался.
Ожидаем ли новых игроков? Я работаю с теми игроками, кто у меня есть, с ними и пытаемся играть. По трансферам - вопрос не ко мне", - сказал Евсеев.
Евсеев: работаю с теми игроками, кто у меня есть, с ними и пытаемся играть
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал матч 8-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Уфа"
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