"Завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом. Мы думали, что Гунько сможет расти в "Химках", но не получилось. Будем искать опытного тренера", - сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.
В матче 8-го тура "Химки" на выезде проиграли "Краснодару" со счетом 2:7.
Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка.
Гунько был назначен главным тренером "Химок" перед стартом сезона в РПЛ, сменив на этом посту Сергея Юрана.
Источник: РИА Новости
"Химки" отправят Гунько в отставку в понедельник
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько покинет свой пост в ближайшее время.
Фото: ФК "Химки"
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