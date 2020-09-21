Ранее стало известно, что встреча будет отменена из-за заражения коронавирусом игроков волгоградского клуба. "Ротор" пропускает уже три матча, ранее были отменены встречи РПЛ с "Краснодаром" и "Ростовом".
"Очень расстроены, честно скажу. Город 20 лет ждал приезда команды Премьер-лиги, но безопасность превыше всего. Ждём официального письма от РФС, которое должно прийти сегодня, но уже появилась информация, что матч не состоится. Разочарованы сильн", - цитирует функционера ТАСС.
Директор ставропольского "Динамо" отреагировал на отмену матча с "Ротором"
Алексей Стежко, директор ставропольского "Динамо", выразил сожаление в связи с отменой матча Кубка России с "Ротором".
Фото: "Комсомольская правда"
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