21-летний форвард пополнил состав клуба в январе текущего года, но за 19 матчей в составе казанской команды отметился лишь тремя голами и двумя голевыми передачами.
— Качество есть, на тренировках шикарно выглядит. Может, ему просто не везет. Когда он к нам пришел, на первом сборе нас поразил. Но пока его качества никак не могут воплотиться в результат, — рассказал функционер в интервью Sport24.
Cайманов добавил, что молодые игроки нестабильны, поэтому он верит в Игнатьева. Он надеется, что всё будет хорошо.
Гендиректор "Рубина": пока качества Игнатьева никак не могут воплотиться в результат
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Руьин"
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