- Отлегло? Каждая игра - это нервы. Было видно, что мы больше хотели победить, создали больше моментов. Мы видели баннеры болельщиков, пока они нас не поддерживали, тяжело игралось. Как только зрители включились, мы лучше заиграли, - сказал Новиков в эфире "Матч ТВ".
Напомним, единственный мяч в концовке основного времени матча забил защитник бело-голубых Иван Ордец, замкнув головой подачу Даниила Фомина с углового.
Таким образом, "Динамо" набрало 14 очков и расположилось на пятой строчке. У "Ахмата" 10 баллов и 10-е место в таблице РПЛ.
Новиков: мы видели баннер болельщиков. Пока они нас не поддерживали, тяжело игралось
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"
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