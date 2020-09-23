— Нужен "Локомотиву" нападающий. Называют Манджукича. Но, по-моему, это спорный выбор. Потому что у него все-таки возраст и он год не играл. Хотя нападающий был классный. Насколько у него будет мотивация приехать сюда не только ради финансов, но и ради футбола — вопрос. Как бы не вышло как у "Спартака" с Шюррле. История может повториться, — рассказал Нигматуллин в интервью Sport24.
Сообщалось, что "Локомотив" и Манджукич согласовали условия контракта и хорват на этой неделе прилетит в Москву для его подписания.
34-летний Манджукич с июля 2020 года находится в статусе свободного агента. С начала года он выступал за "Аль-Духаиль", за который провёл семь матчей, забил гол и заработал одну желтую карточку.
29-летний Шюррле был арендован "Спартаком" у дортмундской "Боруссии" в прошлом сезоне. Немец провёл за московскую команду 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. В конце сезона он завершил карьеру футболиста.
Нигматуллин: Манджукич — спорный выбор для "Локомотива". Как бы не вышло как у "Спартака" с Шюррле
Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин считает, что московский "Локомотив" нуждается в усилении линии нападения.
Фото: ФК "Спартак"
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