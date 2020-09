Московское "Динамо" запустило франшизу футбольных школ

View this post on Instagram

?? «Динамо» представляет проект франшиз футбольных школ! Теперь каждый может открыть ее в своем городе. ? Наши партнеры получат от клуба всю необходимую поддержку: ? ?бизнес-план; ?руководство по проведению тренировок; ?возможность обучения тренеров; ?информационную поддержку; ?скидки на экипировку. ? Воспитанники школ войдут в единую систему подготовки клуба, а самые талантливые попадут на просмотр в главную академию бело-голубых. ? Подробная информация о франшизе доступна по ссылке в био.