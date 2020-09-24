Ранее сообщалось, что один из молодых футболистов клуба был изолирован от команды, так как у него была зафиксирована высокая температура.
— Я недавно уехал с базы, никого мы не изолировали. Таких случаев не было. Все здоровы. Скажите тем, кто вбрасывает такую информацию, чтобы они заботились о своём здоровье в первую очередь. С такими вещами не шутят, — рассказал Медведев в интервью "Чемпионату".
26 сентября "Зениту" предстоит провести игру против "Уфы" в рамках 9-го тура чемпионата России. Сейчас питерцы лидеры чемпионата с 17 очками.
Медведев: я недавно уехал с базы, никого "Зенит" не изолировал
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг изоляцию одного из футболистов из-за высокой температуры.
Фото: ФК "Зенит"
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