— Сейчас более благополучной выглядит ситуация у армейцев. Они и в таблице повыше, и в целом играют получше. И состав у них более сбалансированный. ЦСКА уже успел хорошо укрепиться, а у "Локомотива" пока новички не приносят необходимые плоды. Тем не менее в отдельном матче железнодорожники могут добиться успеха, не будучи фаворитами, — заявил Нигматуллин в интервью "Известиям".
Нигматуллин также добавил, что "Локомотив" бывало побеждал, когда не являлся фаворитом в матче. Он рассказал, что у них не самое плохое положение в турнирной таблице, но у москвичей очень мало побед, а такая перспектива пугает. Он считает, что клубу еще есть над чем работать.
После восьми туров ЦСКА идёт на третьем месте Тинькофф Российской Премьер-лиги с 16 очками. "Локомотив" — седьмой. У коллектива Марко Николича 12 очков.
Матч ЦСКА — "Локомотив" состоится 27 сентября и пройдёт на "ВЭБ Арене".
Нигматуллин: ЦСКА — фаворит в матче с "Локомотивом", но "железнодорожники" уже выигрывали такие встречи
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ ЦСКА — "Локомотив".
Фото: Getty Images
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