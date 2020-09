View this post on Instagram

Евгений Черкес перейдет в "Форте" Достигнута договоренность о переходе Евгения Черкеса на правах аренды в таганрогский "Форте", который выступает в первенстве ПФЛ. Аренда рассчитана на один год. Удачи, Женя!