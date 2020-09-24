— Правда ли, что я заблокировал переход Васина? Да, я сказал "нет". Мы вели переговоры о переходах двух других центральных защитников, которые, на мой взгляд, сильнее него. Они остались в своих командах, поэтому не хочу говорить их фамилии, — рассказал тренер в интервью Sports.ru.
Гунько добавил, что они могли пригласить Васина, но вдруг приехал бы тот, кого они рассматривали выше защитника ЦСКА.
Гунько был уволен из "Химок" после восьми туров чемпионата России, в котором подмосковный клуб занимает предпоследнее место с тремя очками.
31-летний Васин выступает за ЦСКА с января 2011 года. В текущем сезоне футболист провёл два матча в чемпионате России.
Гунько: это правда, что я заблокировал трансфер Васина в "Химки"
Бывший тренер "Химок" Дмитрий Гунько подтвердил, что он заблокировал переход в команду защитника ЦСКА Виктора Васина.
Фото: ПФК ЦСКА
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