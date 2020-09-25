"Тамбов" - опытная команда, нельзя расслабляться. Конечно, с такими соперниками надо очень аккуратно играть, хоть и они и находятся внизу турнирной таблицы, но там опытные футболисты, поэтому надо выходить как на последнюю игру", - сказал Ещенко клубной пресс-службе.
Матч "Тамбов" - "Спартак" состоится 26 сентября. Начало - в 14:00 мск.
Ещенко: "Тамбов" - опытная команда, нельзя расслабляться
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Спартак"
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