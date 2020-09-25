Бывший генеральный директор "Локо" Илья Геркус дал комментарий на тему усиления состава "Зенита" из Санкт-Петербурга. В октябре сине-бело-голубым предстоит старт в групповом турнире Лиги чемпионов, в чемпионате России они набрали 17 очков после 8 туров и занимают первую строчку, опережая "Спартак" по дополнительным показателям.
Геркус полагает, что "Зениту" нужно усиление по нескольким позициям.
- Нужна ротация и в защите, и на флангах, нужен плеймейкер. Потому что сейчас "Зенит" играет в простой футбол, к которому легко приспособиться. Все соперники поголовно это видят. От игры к игре "Зенит" наступает на одни и те же грабли и стучится в те же ворота, - цитирует Илью Геркуса "Спорт-Экспресс".
Геркус: "Зенит" играет в простой футбол, к которому легко приспособиться
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказался о необходимости усиления состава санкт-петербургского "Зенита".
Фото: Стоян Васев/ТАСС
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