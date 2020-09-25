Журналист Вячеслав Короткин опроверг информацию о том, что немецкий хавбек может перейти в "Зенит".
Ранее комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что одним из главных претендентов на переход в петербургский клуб является именно Дракслер.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 27-летний футболист провел 3 матча и забил 1 гол.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Источник: "Зенит" не ведет Дракслера
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер не переедет в Россию.
Фото: ФК "ПСЖ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!