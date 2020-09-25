"Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура "Ротор" – "Рубин", а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче", - сообщается пресс-служба РПЛ.
Ранее из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде были отменены 2 матча чемпионата России - с "Краснодаром" и "Ростовом", а также кубковый матч со ставропольским "Динамо".
После 8-и туров "Ротор" с 2 очками занимает 16 место в РПЛ.
"Ротор" получил разрешение на проведение матча с "Рубином"
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Ротор" - "Рубин" состоится.
Фото: ФК "Ротор"
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