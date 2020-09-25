Рыбус: радует, что не пропускаем 3 матча подряд, но надо прибавлять впереди

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус поделился эмоциями перед дерби с ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Нам нужна была победа над "Тамбовом" перед дерби, чтобы хорошо настроиться. Конечно, мы можем играть намного лучше, все это понимают. Работаем над этим и надеемся, что уже против ЦСКА покажем свою лучшую игру.

Всегда получается так, что играю против Марио. Я знаю, как он играет, противостоять ему нелегко, он игрок высокого уровня, выступает за сборную России. Постараюсь сделать все, чтобы его остановить. Сейчас в хорошей форме находится Влашич, он лидер команды. Будет очень важно не дать показать ему лучшие качества. Это работа наших опорников и линии обороны. Сейчас вообще весь ЦСКА в хорошей форме.

Радует, что не пропускаем 3 матча подряд. Надеемся, что будем так продолжать, но надо прибавлять впереди, больше забивать и побеждать", - рассказал Рыбус в интервью пресс-службе "Локомотива".

Матч между ЦСКА и "Локомотивом" состоится 27 сентября на "ВЭБ Арене". Начало матча - в 19:00 по Москве. Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков.

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Теги: Рыбус ЦСКА Локомотив
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