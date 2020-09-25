"Спартак" вместе с "Зенитом" делит первое место турнирной таблицы. У обоих коллективов по 17 очков, но у питерцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
"Тамбов" идёт на 13-м месте с семью очками.
Матч "Тамбов" — "Спартак" начнётся на "Мордовии Арене" в 14:00 по мск.
Кокорин в стартовом составе "Спартака" на матч с "Тамбовом"
"Тамбов" и "Спартак" объявили стартовые составы на игру 9-го тура чемпионата России.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!