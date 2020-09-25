Как сообщает источник, Шамкин был изолирован от команды из-за высокой температуры. Это не коронавирус, так как недавние тесты показали у всех футболистов клуба отрицательный результат.
По сведениям, футболист сможет завтра, 27 сентября, сыграть за "Зенит-2" в ПФЛ.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина.
Источник назвал футболиста, которого "Зенит" изолировал от команды из-за температуры
Полузащитник "Зенита" Даниил Шамкин пропустит матч с "Уфой" из-за высокой температуры.
Фото: ФК "Зенит"
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