Ранее сообщалось, что черногорец входит в планы нового наставника "Химок" Игоря Черевченко по усилению состава.
Агент игрока Игор Глушевич заявил, что его клиент не заинтересован в этом переходе.
В октябре 2019 года 26-летний Джорджевич повредил связки колена, не сумев доиграть сезон. В этом он также не появлялся на поле.
Источник: Metaratings.
Источник: Джорджевич не перейдёт в "Химки"
Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич продолжит карьеру в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
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