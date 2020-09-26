— Когда закачивался матч, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы — и выдыхал. Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы. Вот так он восстанавливался после матчей, — рассказал экс-футболист в интервью Metaratings.
Литовец добавил, что тогда у "Локомотива" была очень сильная команда, где он сам сидел под Маратом Измайловым. Чеснаускис также выделил Сычева, Билялетдинова, Евсеева, Маминова и Лоськова.
39-летний Чеснаускис выступал в составе "Локомотива" с зимы по лето 2004 года.
Чеснаускис: после матча, Овчинников приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы — и выдыхал
Бывший футболист "Локомотива" Дейвидас Чеснаускис вспомнил, как после матча отдыхал вратарь Сергей Овчинников.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!