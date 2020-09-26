36-летний Ещенко в перерыве матча заменил Наиля Умярова, который получил повреждение. Этот матч стал для футболиста 100-м за клуб.
Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне защитник провёл пять матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
Ещенко проводит 100-й матч за "Спартак"
Матч с "Тамбовом" стал для защитника "Спартака" Андрея Ещенко юбилейным в составе московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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