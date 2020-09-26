— Ерохин в старте? Это связано и с манерой игры "Уфы" и с тем, как он играет в начале сезона. Забил уже два гола, поэтому заслужил выход в старте.
Ерохин хорошо играет на "втором этаже", думаю, будет много передач в штрафную. "Уфа" глубоко обороняется, много высоких игроков, а Ерохин поможет нам на стандартах, — рассказал Семак в интервью на телеканале "Матч Премьер".
Семак объяснил выход в старте Ерохина на матч с "Уфой"
Комментарии наставника "Зенита" перед матчем с "Уфой".
Фото: ФК "Зенит"
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