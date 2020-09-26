— Сегодня команда одержала важнейшую волевую победу, прервав неудачную серию матчей с "Тамбовом". Рад, что наши ребята проявили характер и за счёт превосходства в классе победили, — рассказал Федун в интервью "Чемпионату".
Отдельно Федун отметил Айртона, который, по его мнению, был сверхмотивирован. Владелец "Спартака" поздравил бразильца с двумя голами в РПЛ.
Айртон провёл в текущем сезоне девять матчей в чемпионате России, забив два гола.
Две прошлые игры с "Тамбовом" "Спартак" проиграл.
Федун: рад, что наши ребята проявили характер и за счёт превосходства в классе победили
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над "Тамбовом" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
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