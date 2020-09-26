"Возможно, у Азмуна повреждение вязок колена. Но пока непонятно. Он получил удар. У него есть болезненное ощущение, а дальше - медобследование покажет. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра-послезавтра", - сказал Семак.
Напомним, что Азмун получил травму в матче 9-го тура РПЛ с "Уфой". Его увезли с поля на электромобиле.
Поединок завершился победой "Зенита" со счетом 6:0. Два мяча в этой встрече забил Азмун.
Источник: "СЭ"
Семак: возможно, у Азмуна повреждение связок колена
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмой нападающего Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
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