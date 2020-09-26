— Переход Манджукича в "Локомотив"? Другое дело, захочет ли Манджукич здесь играть, если он все же приедет в Москву. Это самое важное. Да, есть примеры Андре Шюррле и Клаудио Маркизио, у которых не получилось в России. Сразу проводятся параллели. Но с молодыми разве такого не происходит? Тоже приезжают и валяют дурака. Так что в паспорт Манджукича я бы не заглядывал. Лучше выяснить, насколько сам футболист мотивирован выступать в России, — рассказал специалист в интервью RT.
Последнее время 34-летнего хорвата Манджукича сватают в "Локомотив". Сообщалось, что клуб и сторона уже договорились о подписном бонусе и контракте, однако потом Нобель Арустамян сообщил, что трансфер под угрозой срыва, так как в стане "железнодорожников" предложили форварду зарплату с фиксированным курсом евро, на что тот ответил отказом.
Последним клубом Манджукича был "Аль-Духаиль", который футболист покинул летом текущего года. Сейчас хорват свободный агент. Также форвард выступал за "Ювентус", "Атлетико" и "Баварию".
Хохлов: переход Манджукича в "Локомотив"? Есть примеры Шюррле и Маркизио, у которых не получилось в России
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Хохлов высказался о возможном переходе форварда Марио Манджукича в российскую команду.
Фото: Getty Images
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