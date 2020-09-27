— Почему Чалов перестал забивать? Не вижу в этом проблемы. Во всем мире есть, может быть, всего пять человек, которые стабильно забивают. У остальных случаются как голевые серии, так и спады. Порой форварды могут отличаться постоянно, но затем наступает период "засухи", — рассказал Хохлов в интервью RT.
Лучшим сезоном 22-летнего Чалова стал 2018/19, когда футболист в 30 матчах РПЛ забил 15 голов и стал лучшим бомбардиров турнира. В прошлом сезоне форвард за это же количество матчей забил восемь голов, а в текущем сезоне в пяти матчах чемпионата России ещё не забивал.
Сегодня ЦСКА сыграет с "Локомотивом".
Хохлов — о Чалове: во всем мире есть, может быть, всего пять человек, которые стабильно забивают
Фото: ПФК ЦСКА
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