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Канчельскис: я очень переживаю за ЦСКА, но команда не станет чемпионом в ближайшие 2-3 года

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о победе ЦСКА в Суперкубке России.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА победил "Краснодар" абсолютно заслуженно. Команда войдёт в сезон с отличным настроением. Я очень переживаю за ЦСКА, но вряд ли "армейцы" станут чемпионами. Почему? Увидите в конце сезона. ЦСКА сегодня выглядел неплохо, но в ближайшие 2-3 года он не станет чемпионом", - цитирует Канчельскиса Metaratings.

ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в матче Суперкубка России со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился защитник "армейцев" Игорь Дивеев, замкнувший подачу с углового во втором тайме.

Этим летом новым главным тренером ЦСКА стал Фабио Челестини - ранее специалист работал в нескольких швейцарских клубах. Марко Николич покинул клуб - серб занял аналогичную должность в греческом АЕКе. По итогам прошлого сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, а также завоевал Кубок страны. Николич после победы в Кубке заявил, что в сезоне-2025/2026 "армейцы" будут бороться за чемпионство.

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