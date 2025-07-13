"Это последний матч в ЦСКА? Не хочу говорить об этом. Какой титул важнее? Со сборной [Узбекистана] выход на чемпионат мира. Но и два трофея с ЦСКА очень важны для меня и семьи. Не могу сравнивать, каждый ценен", - приводит слова Файзуллаева "Матч ТВ".
Вчера, 12 июля, ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в Суперкубке России со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал центральный защитник Игорь Дивеев.
Аббосбек Файзуллаев вышел на поле во втором тайме и провел в матче 12 минут. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 39 встречах и отметился 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро.
Файзуллаев ответил на вопрос о возможном уходе из ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА