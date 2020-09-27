— Я точно доволен результатом, но еще есть над чем работать.
Вообще хочу сказать одно. Вспоминаю строчку из известной рок-композиции (группы "Чайф"): "Не спешите нас хоронить!" — рассказал Мещеряков в интервью "СЭ".
Функционер добавил, что в этом матче нападающий Фёдор Смолов, который стал автором единственного гола в матче, обстучал весь каркас ворот ЦСКА. Он также добавил, что конечно, у ЦСКА тоже были моменты.
Победа позволила "Локомотиву" подняться на шестую строчку с 15 очками.
Мещеряков: вспоминаю строчку из известной рок-композиции: "Не спешите нас хоронить"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды над "Локомотивом" (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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