— Хорошо сегодня играли, хорошо ходил мяч, много моментов создали даже в равных составах. Практически ничего не дали создать "Ротору" за исключением каких-то стандартов, угловых, нескольких контрвыпадов. В целом, пацаны молодцы. Даже когда выигрывали 3:1, все равно пытались еще забить и довести счет до более крупного, — рассказал вратарь в интервью пресс-службе клуба.
Дюпин считает, что смотреть матч по телевизору даже более волнительно, чем когда стоишь в воротах во время игры. Дюпин хотел, чтобы казанцы набрали шесть очков по итогам матчей с "Ротором" и "Спартаком", но отмечает, что в игре с московским клубом не повезло, так как "Рубин" играл хорошо, доминировал, создал много моментов, но им не хватило удачи.
Дюпин: "Рубин" практически ничего не дал создать "Ротору"
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин подвёл итоги матча с "Ротором" (3:1).
Фото: ФК "Рубин"
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