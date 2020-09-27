— Наконец-то я ее получил. Всех с победой, — подписал фотографию Игнатьев.
— Как ты это делаешь, — написал Смолов под постом Игнатьева с наградой в инстаграме.
Смолов забил единственный гол в матче.
"Локомотив" после победы поднялся на шестую строчку турнирной таблицы с 15 очками.
"Как ты это делаешь?" Реакция Смолова на награду лучшему игроку матча Игнатьеву
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов поздравил защитника Владислава Игнатьева с наградой лучшего игрока матча с ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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