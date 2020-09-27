"Выиграем чемпионат, поговорим", - цитирует Кикнадзе "Чемпионат".
Единственный гол в дерби в концовке 1-го тайма забил нападающий "Локо" Федор Смолов после передачи Антона Миранчука.
Победа над ЦСКА позволила "железнодорожникам" подняться на 6 место в Российской Премьер-Лиге. Их отставание от лидирующий "Зенита" и "Спартака" составляет 5 очков. "Армейцы" же расположились на 4 строчке.
Кикнадзе - журналистам: выиграем чемпионат, поговорим
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе не стал комментировать победу "железнодорожников" в матче 9-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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