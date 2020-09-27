Владимир Федотов по телефону извинился перед арбитром Карасевым и его помощником

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В субботу, в ходе второго тайма игры 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» с тренерской скамейки сочинцев был удален главный тренер команды Владимир Федотов. После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров.
Напомним, что встреча "Сочи" и "Краснодара" завершилась со счётом 1:1. Первый гол был забит с пенальти на 4-й минуте матча. 11-метровый удар реализовал хавбек "сочинцев" Кристиан Нобоа. Во втором тайме защитник "Краснодара" Сергей Петров сравнял счёт.
После 9-и туров "Сочи" с 16 очками занимает 5 место в чемпионате России.
Источник: пресс-служба "Сочи"