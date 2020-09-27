Владимир Федотов по телефону извинился перед арбитром Карасевым и его помощником

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов после удаления в матче 9-го тура РПЛ с "Краснодаром" пообщался с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым.