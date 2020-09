Владимир Федотов по телефону извинился перед арбитром Карасевым и его помощником

View this post on Instagram

В субботу, в ходе второго тайма игры 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» с тренерской скамейки сочинцев был удален главный тренер команды Владимир Федотов. После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров.