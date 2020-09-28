"Начали игру хорошо, в конце первого тайма пропустили ненужный мяч. Во втором тайме случилось удаление, нам стало тяжелее. Хотели забить, но не получилось. В ближайшем матче против "Урала" отдадим все силы ради победы", - приводит слова Зайнутдинова пресс-служба клуба.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
Матч 10-го тура чемпионата России "Урал" - ЦСКА состоится 3 октября. Начало - в 16:30 мск.
Зайнутдинов: в матче против "Урала" отдадим все силы ради победы
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал матч 9-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА
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