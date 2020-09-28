"Ближайший матч с "Ротором" очень важен. Там работают знакомые мне тренеры - Хацкевич и Шацких. Нужно организовать им теплый прием", - приводит слова Алибекова пресс-служба "Уфы".
Матч "Уфа" - "Ротор" состоится 3 октября. Начало - 14:00 мск.
24 сентября "Уфа" арендовала Алибекова у киевского "Динамо".
Алибеков: нужно организовать тренерам "Ротора" теплый прием
Полузащитник "Уфы" Ахмед Алибеков поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го РПЛ с "Ротором".
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!