Алибеков: нужно организовать тренерам "Ротора" теплый прием

Полузащитник "Уфы" Ахмед Алибеков поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го РПЛ с "Ротором".
Фото: ФК "Уфа"
"Ближайший матч с "Ротором" очень важен. Там работают знакомые мне тренеры - Хацкевич и Шацких. Нужно организовать им теплый прием", - приводит слова Алибекова пресс-служба "Уфы".

Матч "Уфа" - "Ротор" состоится 3 октября. Начало - 14:00 мск.

24 сентября "Уфа" арендовала Алибекова у киевского "Динамо".

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Теги: Алибеков УФА Ротор
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