Черевченко: в СМИ много пишут о Глушакове, но не все получается

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал о работе на трансферном рынке.

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"В СМИ много пишут о возможном переходе Глушакова, но не все получается. сейчас есть целая группа игроков, с которыми мы ведем переговоры. Усиление точно будет, мы это обсуждали с руководством", - сказал Черевченко в эфире телеканала Матч Премьер.



Ранее была информация, что "Химки" и Глушаков согласовали условия контракта, который должен был подписан 28 сентября.



Последним клубом Глушакова был "Ахмат", который он покинул прошлым летом.