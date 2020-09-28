Новичок "Ростова" Кэнто Хасимото ярко проявил себя в текущем чемпионате РПЛ после летнего перехода в клуб из Ростова-на-Дону. Кэнто забил уже 4 гола в 8 матчах, в которых принимал участие. 3 его мяча оказались победными, а в последней встрече "Ростова" против тульского "Арсенала" Хасимото сделал дубль и помог своей команде добиться волевой победы со счетом 3:2.
Кэнто рассказал, что посмотрел несколько матчей "Ростова", и ему сразу же понравилась философия игры команды Карпина.
- Она показала себя коллективом высокого уровня с очень интересным подходом к игре, к футболу. Также посмотрел на уровень лиги - мне он показался довольно высоким. В общем, смотрел матчи и думал: "О да это та команда, где я хотел бы себя попробовать, уверен, что смогу", - передает слова Хасимото "Спорт-Экспресс".
Хасимото: мне показался довольно высоким уровень РПЛ
Японский хавбек "Ростова" Кэнто Хасимото поделился мнением о своей команде и об уровне российского чемпионата.
Фото: Спорт-Экспресс
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